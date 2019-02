I repubblicani in almeno sei stati americani stanno spingendo per eliminare la pena di morte.

Lo riporta il Wall Street Journal, sottolineando che in Kansas, Kentucky, Missouri, Montana e Wyoming i repubblicani hanno sponsorizzato progetti di legge per mettere fine alla pena di morte citando preoccupazioni di bilancio e morali.

In New Hampshire molti repubblicani si sono schierati a sostegno di un progetto di legge presentato dai democratici proprio contro la pena di morte.

