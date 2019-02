Le zuppe Campbell volano a Wall Street, dove salgono del 7,7% spinte dai conti sopra le attese. Nei tre mesi che si sono chiusi il 28 gennaio Campbell Soup ha segnato un balzo delle vendite del 28% a 2,7 miliardi di dollari.

L'utile per azione si è attestato a 77 centesimi, in calo rispetto al dollaro di un anno fa ma sopra le previsioni del mercato. Nel comunicare i risultati trimestrali, Campbell conferma le stime per il 2019, che dovrebbe chiudersi con ricavi fra i 7,93 e gli 8,05 miliardi di dollari, su utile per azione in una forchetta fra 2,40 e 2,50 dollari per azione.

