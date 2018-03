Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 novembre 2012 6.29 07 novembre 2012 - 06:29

"Questa vittoria non è un caso": così il presidente americano, Barack Obama, appena rieletto, ringrazia via e-mail i suoi sostenitori. "C'è molto lavoro da fare ora. Ma per il momento: grazie", scrive il presidente.

