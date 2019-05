L'ex vicepresidente e candidato alle primarie democratiche di Usa 2020, Joe Biden, ritiene che gli Usa non dovrebbero essere preoccupati del fatto che la Cina sia un concorrente geopolitico.

Un'affermazione che ha suscitato le critiche dei repubblicani in Congresso, secondo cui Biden sta sottovalutando la seconda economia mondiale.

"Joe ha del tutto sbagliato. La Cina è assolutamente una minaccia", ha scritto ad esempio su Twitter il deputato Bradley Byrne dell'Alabama. In un comizio elettorale in Iowa, Biden ha ricordato i suoi anni come vice presidente e come presidente della commissione per le relazioni estere del Senato. A suo parere, Pechino è totalmente impegnato con i suoi problemi interni e regionali: "Non sono concorrenti per noi", ha precisato.

"La Cina ci porterà' via il nostro pranzo? Suvvia", ha aggiunto. In seguito, la campagna di Biden ha precisato che l'ex vice presidente ha sottolineato come "qualsiasi sfida che affrontiamo come nazione, comprese quelle poste da una Cina in crescita, impallidisce rispetto alle sfide strutturali e sociali che affliggono la Cina stessa".

