Nonostante la cifra record raccolta in marzo, Joe Biden è in svantaggio di quasi 187 milioni di dollari rispetto a Donald Trump nella campagna per la Casa Bianca. Lo scrive il New York Times.

Il gap nella corsa presidenziale contrasta con le sfide più accese per il Congresso, dove i candidati democratici superano per raccolta fondi i lori rivali repubblicani.

