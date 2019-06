Alla vigilia del primo confronto in tv tra i candidati democratici alla Casa Bianca gli ultimi sondaggi danno ancora saldamente in testa l'ex vicepresidente Joe Biden, mentre l'attuale presidente Donald Trump perderebbe contro tutti.

Per Politico/Morning Consult non c'è storia: Biden con il 38% è avanti di 19 punti su Bernie Sanders (19%). Seguono Elizabeth Warren (13%), Pete Buttigieg (7%) e Kamala Harris (6%).

Più sottile il margine di vantaggio secondo l'istituto Emerson che vede Biden al 34%, avanti di 7 punti su Sanders (27%). A seguire Warren (14%), Harris (7%) e Buttigieg (6%).

Sempre secondo l'ultima rilevazione dell'istituto Emerson il presidente Trump, se si votasse oggi, perderebbe contro tutti i principali avversari del fronte democratico, con l'ex vicepresidente Joe Biden e il senatore Bernie Sanders avanti di 10 punti e la senatrice Elizabeth Warren di 6 punti.

Il tycoon è dietro di 4 punti anche nei confronti della senatrice Kamala Harris e del sindaco di South Bend Pete Buttigieg.

Sempre secondo Emerson ad approvare l'operato del presidente è il 43% degli americani, contro il 48% di chi disapprova.

Secondo un sondaggio di Poitico/Morning Consult la maggior parte degli americani (il 42%) sostiene per contro la decisione di Trump di non bombardare l'Iran, il 36% no, il 22% non ha un'opinione.

