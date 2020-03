L'ex candidato presidenziale Mike Bloomberg ha trasferito al partito democratico 18 milioni di dollari per rafforzare la campagna elettorale in vista delle elezioni di novembre per la Casa Bianca e il Congresso. Lo rende noto il suo comitato elettorale.

Il miliardario cederà al partito anche parecchi degli uffici che aveva aperto per la corsa alla Bianca.

