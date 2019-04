L'ex vicepresidente americano Joe Biden ha raccolto 6,3 milioni di dollari nelle prime 24 ore dopo la sua candidatura alla casa Bianca. Lo rende noto la sua campagna.

La corsa per la Casa Bianca ora è partita davvero. E il primo duello tra Donald Trump e Biden è andato in onda a distanza: il presidente americano ha parlato ad Indianapolis, davanti alla platea amica della Nra, la potente lobby Usa delle armi, e lo ha fatto quasi in contemporanea con l'intervista sulla Abc dell'ex vicepresidente, la prima dopo la sua discesa in campo. Il primo scontro si è consumato su un piano inusuale: quello dell'età di Biden, su cui Trump è tornato torna a fare ironia.

"In confronto a lui mi sento un ragazzino", ha scherzato il tycoon, 72 anni, riferendosi ai 76 anni di Biden. "Io sono un uomo giovane e pieno di vita. Ma non direi mai a qualcuno che è troppo vecchio. Però so che mi stanno facendo un piacere, mi stanno facendo apparire molto giovane", ha aggiunto il presidente americano. La risposta dell'ex numero due di Barack Obama non si è fatta attendere, in diretta tv. Prima una battuta: "Sono un morto di sonno e lui sembra più giovane ed energico? Allora forse dovrei ritirarmi...". Poi Biden si è fatto più serio: "Il modo migliore per giudicarmi è guardare se davvero avrò energia e capacità". Del resto, ha aggiunto, "a parlare per me c'è quello che ho fatto in politica estera e in politica interna".

L'ex vicepresidente ha ammesso comunque come sia giusto farsi domande sulla sua età. In effetti se dovesse essere eletto, il giorno dell'insediamento alla Casa Bianca avrebbe 78 anni: "Ma penso di poter portare più esperienza e saggezza, e di poter fare le cose meglio di altri". Per questo non cede alle cinque conduttrici della popolare trasmissione 'The View' che lo incalzano, e afferma di non considerare affatto un solo mandato presidenziale, voce che gira da tempo.

