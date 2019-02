Servono norme che regolano il possesso di armi: è questa la vera emergenza. I candidati democratici alle elezioni del 2020 sono compatti nell'alzare la voce e promettere regole di buon senso che siano grado di prevenire stragi come quella delle ultime ore in Illinois.

Ad Aurora, a una settantina di chilometri da Chicago, un dipendente appena licenziato ha aperto il fuoco contro i suoi colleghi, uccidendone cinque e ferendo cinque agenti di polizia. Il killer ''non doveva essere in possesso dell'arma'' afferma la polizia di Aurora, spiegando che Gary Martin era stato condannato nel 1995 per aggressione aggravata.

La senatrice aspirante alla Casa Bianca, Kamala Harris, si dice favorevole a maggiori controlli e verifiche: lo dice da Charleston, in South Carolina, dopo aver visitato la chiesa Mother Emanuel AME dove il killer Dylan Roof ha compiuto una strage, uccidendo nove persone. Harris in precedenza aveva spiegato come a suo avviso fossero necessarie norme intelligenti per le armi: ''si può essere a favore del Secondo Emendamento ma allo stesso tempo capire che non c'è ragione per cui in una società civile ci debbano essere armi da assalto''.

