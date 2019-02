Il sindaco di New York Bill de Blasio non esclude di candidarsi alla Casa Bianca. Lo ha affermato durante un incontro con gli elettori democratici in Iowa, lo Stato in cui ci sarà il calcio di inizio alla stagione delle primarie.

"Il partito democratico deve tornare alle sue radici progressiste", ha affermato de Blasio, sottolineando come "i lavoratori risponderanno alla chiamata dei democratici solo se ascolteranno che il partito è determinato a difendere i loro interessi".

