La promessa di correre solo per un mandato presidenziale, vista l'età, e la scelta subito di un candidato vicepresidente giovane da formare come erede. Con questa duplice mossa Joe Biden si appresterebbe ad annunciare la sua discesa in campo per la Casa Bianca.

Lo riporta il New York Times. Biden, che era stato vicepresidente degli Stati Uniti sotto l'amministrazione di Barak Obama dal 2009 al 2017, avrà 78 anni nel momento in cui dovesse essere eletto.

Promettere di correre per un solo mandato per molti sarebbe un segnale di grande apertura verso le nuove generazioni. Così come indicare subito il suo erede che lo affiancherà nel ticket. Tre nomi su tutti: la senatrice Kamala Harris, l'ex deputato Beto O'Rourke e l'ex leader candidata a governatrice della Georgia STacey Abrams.

