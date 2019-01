L'ex CEO di Starbucks Howard Schultz sta pensando di correre per le presidenziali 2020 "come centrista indipendente".

L'ex CEO di Starbucks Howard Schultz sta "pensando seriamente di correre per le presidenziali 2020 come centrista indipendente". "Viviamo tempi molto fragili e l'attuale presidente non è assolutamente qualificato per il suo incarico", ha detto in una intervista tv.

Schultz ha quindi spiegato la scelta indipendente perché "entrambi i partiti non fanno il necessario per il popolo americano e sono impegnati solo in ripicche politiche".

