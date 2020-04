Joe Biden vuole una donna nel suo ticket per la corsa alla Casa Bianca e non ha fatto mistero che gli piacerebbe avere al suo fianco Michelle Obama. Secondo una persona vicina all'ex first family, tuttavia, non ha speranze che lei prenda in considerazione l'idea.

"Non c'è alcuna possibilità" che Michelle entri nel ticket di Biden, ha spiegato Valerie Jarrett, ex consigliere alla Casa Bianca di Barack Obama. "Il motivo per cui sono così inequivocabile è che semplicemente non c'è mai stato un momento in cui lei abbia espresso interesse a candidarsi per un incarico politico", ha spiegato in un'intervista a The Hill: "Non vuole quel lavoro".

