L'ex top gun Amy McGrath, 44 anni, prima donna a pilotare un F-18 in combattimento, ha annunciato che nel 2020 sfiderà come candidata dem il leader dei repubblicani in Senato Mitch McConnell nel suo collegio in Kentucky.

Sarà uno dei duelli più rilevanti e costosi della tornata elettorale. Nelle elezioni per la Camera del 2018 McGrath ha perso contro il rivale repubblicano Andy Barr di soli 3 punti, in un collegio che Trump aveva vinto con 15 punti nelle elezioni del 2016, in uno Stato 'rosso'. Inoltre aveva avuto molto successo nel raccogliere fondi per la sua campagna, oltre 8 milioni di dollari.

L'ex pilota ha annunciato la discesa in campo con un video in cui attacca il settantasettenne McConnell, ricordando che è in Senato dal 1984 e che è una zavorra per lo stesso Trump. La candidata si definisce una moderata, ma i suoi avversari la dipingono come una liberale.

