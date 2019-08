Sono finora otto, sui 23 candidati presidenziali dem, che si sono qualificati per il terzo dibattito tv in programma il 12 settembre a Houston e trasmesso da Abc e Univision.

Si tratta dell'ex vicepresidente Joe Biden, dei senatori Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Kamala Harris, Cory Boorker e Amy Klobuchar, del sindaco di South Bend Pete Buttigieg e dell'ex deputato Beto O'Rourke.

Gli altri candidati hanno tempo ancora un mese per centrare i due requisiti principali necessari per partecipare al confronto: aver ricevuto contributi da almeno 130 mila persone e aver superato il 2% in almeno quattro sondaggi tra il 28 giugno e il 28 agosto condotti da un istituto approvato a livello nazionale o in Iowa, New Hampshire, South Carolina e/o Nevada.

