Joe Biden, ex vicepresidente e favorito per affrontare Donald Trump nell'autunno 2020.

Joe Biden, frontrunner dem per le prossime presidenziali, è diventato milionario dopo aver lasciato la Casa Bianca, dove è stato vicepresidente di Barack Obama: lui e la moglie hanno guadagnato oltre 15 milioni di dollari (11 nel 2017 e 4,58 l'anno dopo).

La maggior parte dei loro guadagni è arrivata dai loro discorsi a eventi e dai due libri scritti da Biden (2,7 mln). Biden ha guadagnato anche 540 mila dollari come professore dell'University of Pennsylvania's Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement.

In genere tutti i presidenti e i vicepresidenti fanno soldi a palate quando terminano il loro incarico alla Casa Bianca.

Neuer Inhalt Horizontal Line