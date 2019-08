Sono dieci finora i candidati presidenziali dem che si sono già qualificati per il terzo dibattito tv a Houston, mentre 11 rischiano di non partecipare per non aver raggiunto i requisiti.

Le prerogative per prendervi parte sono contributi da almeno 130 mila donatori e il 2% in quattro sondaggi di istituti riconosciuti e approvati. Il termine scade alla mezzanotte locale.

Tra i possibili esclusi figura anche il sindaco di New York Bill de Blasio: potrebbe significare la fine della sua corsa. A rischio anche il miliardario filantropo Tom Steyer (uno dei maggiori donatori dem), la senatrice Kirsten Gillibrand e la deputata Tulsi Gabbard.

Semaforo verde invece per l'ex vicepresidente Joe Biden, i senatori Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Kamala Harris, Cory Booker, Amy Klobuchar, il sindaco di South Bend Pete Buttigieg, l'ex deputato Beto O'Rourke, l'imprenditore Andrew Yang e l'ex ministro obamiano Julian Castro.

