Amy Klobuchar annuncerà oggi la sua candidatura alla corsa per la Casa Bianca. Sarà la quarta senatrice dem a scendere in campo, dopo le colleghe Elizabeth Warren, Kamala Harris e Kirsten Gillibrand. Lo anticipano i media Usa.

Klobuchar, 59enne con origini svizzere, avvocato, rappresentante del Minnesota, dove ha vinto con ampio margine, ha fama di donna pragmatica ed esigente. Si presenta come la risposta di buon senso del Midwest a Donald Trump: ma gli analisti non la ritengono una concorrente competitiva.

A indebolire la sua partenza le accuse di alcuni suoi ex collaboratori, che l'hanno dipinta come un capo brutale che maltratta il suo staff con e-mail umilianti, lanci di materiale da cancelleria e richieste di intonare cori personali per la senatrice. Accuse che lei respinge.

