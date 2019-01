Usa 2020: Kamala Harris verso annuncio candidatura

Kamala Harris scalda i motori per Usa 2020. Secondo quanto riferito da fonti informate ai media americani, la senatrice democratica della California è pronta a scendere in campo per la corsa alla Casa Bianca.

L'annuncio dovrebbe arrivare intorno al Martin Luther King Day, il 21 gennaio, probabilmente durante un comizio a Oakland, in California.

Harris, 54 anni, ha partecipato a diversi talk show televisivi ed eventi nell'ultima settimana, nell'ambito di un breve tour per promuovere il suo nuovo libro 'The Truths We Hold: An American Journey'. Quando gli è stato chiesto della sua candidatura, ha risposto che non era ancora pronta ad annunciare la sua decisione.

