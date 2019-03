L'ex vice presidente democratico Joe Biden sembra sempre più vicino ad annunciare la sua candidatura per la Casa Bianca.

L'ex vice presidente democratico Joe Biden sembra sempre più vicino ad annunciare la sua candidatura per la Casa Bianca.

Secondo il New York Times, Steve Ricchetti, lo stratega di Biden, nelle ultime settimane ha chiamato alcuni aspiranti candidati e i loro collaboratori per segnalare che l'ex vice presidente di Obama entrerà probabilmente nella corsa e ultimamente ha informato i democratici che è pronto a correre al 95%. "C'è ancora un elemento cruciale in sospeso: il pieno e definitivo consenso dello stesso Biden", scrive il quotidiano.

Ma tutto lascia pensare che si getterà nella mischia: i suoi collaboratori di punta hanno cominciato ad offrire posizioni per la campagna elettorale a strateghi democratici di esperienza, stanno cercando un quartier generale in Delaware (lo stato di Biden) o vicino a Philadelphia e una data per il lancio della campagna all'inizio di aprile.

La famiglia di Biden è d'accordo e sua moglie Jill è entusiasta. Biden inoltre avrebbe contatto privatamente alcuni democratici influenti, inclusi donatori del partito, membri del Congresso e alleati negli stati dove partono le primarie, per ottenere il loro sostegno. E una colonna dei sindacati, la International Association of Fire Fighters, è pronta a supportarlo nelle primarie.

Se entrasse nella corsa, Biden, in testa a tutti i sondaggi, diventerebbe il front runner del partito e sarebbe il primo candidato moderato.

Neuer Inhalt Horizontal Line