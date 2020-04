Barack Obama è pronto a far sentire tutto il suo peso nella campagna elettorale ora che la corsa alla Casa Bianca dei democratici conta su un unico candidato.

L'ex presidente si prepara infatti a sostenere Joe Biden e a fare quello che il vice presidente non è riuscito finora a fare: presentarsi come l'uomo del momento, colui con l'esperienza necessaria per guidare il Paese in un momento delicato come quello attuale.

Obama "raffronterà Biden a Donald Trump, ma senza dire troppo sul presidente. Dirà che questo è il momento in cui abbiamo bisogno di qualcuno come Biden", spiega un consigliere di Obama secondo quanto riportato dai media americani.

L'uscita di scena di Bernie Sanders consente a Obama di fare quanto precedentemente promesso, ovvero non schierarsi fino a che non fosse stato individuato un unico candidato. "Ora può fare tutto quello che il partito e il candidato gli chiedono per vincere le elezioni", riferiscono le stesse fonti.

