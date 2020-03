Bernie Sanders imprime una svolta alla sua campagna elettorale per la nomination democratica nel tentativo di fermare la volata di Joe Biden dopo il Super Tuesday.

L'obiettivo è conquistare elettori afroamericani e quelli non giovanissimi, due categorie demografiche sulle quali Biden esercita un elevato appeal.

In vista del voto in diversi stati americani, incluso il Michigan con i suoi 125 delegati in palio, martedì 10 marzo il senatore del Vermont si concentra sul Midwest e intensifica gli attacchi contro l'ex vice presidente. Lo prende di mira per il suo appoggio ad alcuni accordi commerciali, per il trattamento delle donne e per voler tagliare i fondi ad alcuni programmi di assistenza pubblica.

"Il Michigan è uno stato molto importante. La gente del Michigan è stata devastata dagli accordi commerciali a cui io mi sono opposto ma che sono stati invece appoggiati da Joe Biden", dice Sanders.

Neuer Inhalt Horizontal Line