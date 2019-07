Bernie Sanders ed Elizabeth Warren si sono imposti nella prima serata del secondo dibattito democratico in vista delle elezioni presidenziali americane del 2020, tenutosi al teatro Fox di Detroit.

Incisivi e precisi si sono difesi senza troppi problemi dagli attacchi degli aspiranti moderati, facendo fronte comune l'uno con l'altro, deludendo chi si aspettava uno scontro fra i due.

Pete Buttigieg pur non brillando si è dimostrato disinvolto e ha registrato una buona performance con la quale ha difeso lo status quo. Ha deluso invece ancora una volta Beto O'Rourke: anche se leggermente più incisivo, la sua presenza sul palco è passata quasi inosservata.

Si è fatta notare invece Marianne Williamson che, pur parlando per pochi minuti, ha incassato applausi scroscianti quando chiamata in causa sul razzismo e sulla crisi dell'acqua a Flint nel Michigan. L'autrice candidata ha proposto un piano di rimborsi per i discendenti degli schiavi afroamericani da 500 miliardi di dollari: "Non si tratta - ha detto - di assistenza finanziaria ma del pagamento di un debito che abbiamo. Dobbiamo ammettere che il divario economico fra i bianchi e neri in America arriva da una grande ingiustizia", ovvero la schiavitù.

