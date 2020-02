Bernie Sanders è dato in leggero vantaggio in New Hampshire, stando ai sondaggi.

Bernie Sanders in lieve vantaggio in New Hampshire. Il senatore del Vermont ha il 23% delle preferenze, a fronte del 22% di Joe Biden e del 19% di Elizabeth Warren.

Secondo il sondaggio di UMass Lowell, i candidati sono tutti nel margine di errore del sondaggio e questo significa che non è possibile stabilire un chiaro vincitore. Quasi quattro elettori su 10 affermano di poter ancora cambiare idea sulla scelta del proprio candidati.

Intanto, fonti del partito hanno riferito che la campagna dei democratici per la Casa Bianca è costata finora circa un miliardo di dollari. L'annuncio giunge a poche ore dai caucus in Iowa, che aprono la stagione delle primarie per la presidenza.

