Il senatore Bernie Sanders, finora il favorito tra i democratici nella corsa alla Casa Bianca del 2020, ha annunciato che il 15 aprile renderà note le sue dichiarazioni dei redditi degli ultimi dieci anni.

Sul tema finora era stato evasivo, rischiando di essere paragonato all'attuale presidente statunitense Donald Trump, che si rifiuta divulgare le sue dichiarazioni. "Non essendo miliardario, non avendo investimenti in Arabia Saudita né altrove nel mondo, la mia dichiarazione dei redditi sarà un po' noiosa", ha spiegato. Resta il fatto che è milionario, cosa che non nega. "Ho scritto un best seller. Se scrivi un best seller puoi anche diventare milionario", ha indicato.

Altri candidati democratici alle presidenziali del prossimo anno, tra cui le senatrici Kirsten Gillibrand, Amy Klobuchar ed Elizabeth Warren, hanno già rivelato le loro dichiarazioni dei redditi.

