Il senatore del Vermont Bernie Sanders si candida nuovamente per la Casa Bianca

Non erano passate nemmeno quattro ore dall'annuncio della sua candidatura per le presidenziali Usa del 2020 che Bernie Sanders aveva già raccolto un milione di dollari di donazioni per la sua campagna presidenziale. A renderlo noto i responsabili di quest'ultima.

Un segnale di buon auspicio per il senatore democratico che vanta una macchina organizzativa e di volontari più che capillare ereditata dalla campagna del 2016 e attiva in tutti e 50 gli stati Usa.

Se il trend sarà confermato, Sanders si appresta a battere il record di 1,5 milioni di dollari raccolti nelle prime 24 ore come avvenne dopo l'annuncio della sua candidatura nel 2015. La stessa cifra già raccolta da uno dei suoi avversari per le primarie democratiche, la senatrice californiana Kamala Harris.

