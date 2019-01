La senatrice democratica di New York Kirsten Gillibran, 52 anni, ha annunciato che correrà per la presidenza nel 2020.

L'annuncio è stato fatto durante il popolare programma tv "Late Show With Stephen Colbert", dove la senatrice ha spiegato che sta creando un comitato esploratore per raccogliere soldi e viaggiare nel Paese."Sto facendo un primo passo importante e lo sto facendo perché correrò", ha dichiarato.

"Correrò per la presidenza degli Stati Uniti perché come giovane madre combatterò per i figli degli altri come se combattessi per i miei", ha spiegato la senatrice, che comincerà la sua campagna già nei prossimi giorni in Iowa, lo stato dove il prossimo anno partiranno le primarie.

Gillibrand è una democratica politicamente moderata ma agguerrita, erede del seggio (e del sostegno) di Hillary Clinton dal 2009, anche se non ha esitato ad osservare che suo marito Bill avrebbe dovuto dimettersi per il caso di Monica Lewinsky. La senatrice e' diventata una paladina delle cause femminili e del movimento #Metoo.

Il campo dei candidati democratici per la Casa Bianca si preannuncia affollato, con circa 20-30 aspiranti. Finora hanno annunciato ufficialmente la loro candidatura la deputata democratica delle Hawaii, Tulsi Gabbard, e l'ex ministro del governo Obama, Julian Castro. Stanno scaldando i motori anche la senatrice Elizabeth Warren, il suo collega Bernie Sanders, l'ex vicepresidente Joe Biden e l'ex deputato texano Beto O'Rourke.

