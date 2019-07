Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren e Kamala Harris: sono gli unici quattro candidati democratici che superano la soglia minima del 15% necessaria per vincere delegati negli Stati dove si tengono i primi turni delle primarie per la nomination alla Casa Bianca.

L'ex vicepresidente continua a rimanere la prima scelta tra gli elettori democratici (25%), soprattutto tra coloro che preferiscono un candidato con un tono più educato e civile. Ma le senatrici Warren e Harris stanno guadagnando terreno (rispettivamente 20% e 16%) e, come Sanders, sceso al quarto posto (15%), sono viste più appassionate e combattive. È quanto emerge da un sondaggio di Cbs News condotto tra il 9 e il 18 luglio su un campione di 18.550 elettori registrati in 18 Stati.

Sul piano della 'combattività', la Warren guida col 56%, seguita da Sanders (54%), mentre Biden ha solo il 38%. Warren e Sanders sono visti come i più "appassionati" (28% a testa), davanti alla Harris (23%), mentre Biden è al 14%. Warren è vista di gran lunga anche come la più "specifica" e "preparata". Harris però è percepita come la più forte (32%), seguita da Warren (24%), Biden (22%), Sanders (16%).

Biden va meglio tra quanti "vogliono qualcuno con un tono educato e civile, anche se non sono d'accordo con ogni sua singola politica". Warren invece fa meglio tra coloro che vogliono l'opposto. In ogni caso gli elettori dem sono più interessati a sentire come i candidati intendono correre contro Donald Trump (59%) piuttosto che come si differenziano tra di loro (41%). Tra gli Stati dove si tengono le prime tornate di primarie (Iowa, New Hampshire e South Carolina) Biden è sempre in testa, seguito da Sanders e Warren.

