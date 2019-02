Sei elettori democratici su dieci negli Usa vogliono che l'ex vicepresidente Joe Biden si candidi per la corsa alla Casa Bianca.

È quanto emerge da un sondaggio della Cnn, secondo il quale per gli elettori ciò che veramente conta nella scelta di un candidato per il 2020 è la reale possibilità di sconfiggere Donald Trump. E l'ex vicepresidente avrebbe questa capacità per il 62% degli intervistati che auspica quindi una sua discesa in campo.

Perde invece consensi, sempre secondo il sondaggio della Cnn, Donald Trump. I numeri rivelano che la maggior parte degli americani, pari al 52%, non sosterrà il tycoon alle prossime elezioni presidenziali. L'ostilità nei confronti del presidente è più alta soprattutto tra l'elettorato femminile e quello di razza non bianca (rispettivamente il 67% e l'80%).

Neuer Inhalt Horizontal Line