La popolarità del presidente americano Donald Trump, nonostante le polemiche sempre più accese attorno alla sua figura, sale al 42% secondo l'ultimo sondaggio della Cnn.

Nello stesso periodo di presidenza sia Bill Clinton nel 1995 sia Ronald Reagan nel 1983 avevano un rating simile a quello del tycoon, rispettivamente al 44% e al 41%. Entrambi furono rieletti.

In particolare, come emerge ancora dal sondaggio della Cnn, per il 71% degli americani l'economia statunitense è in buona salute, la percentuale più alta dal febbraio del 2001.

Neuer Inhalt Horizontal Line