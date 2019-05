Donald Trump ha paragonato l'immediato stacco di Joe Biden nella affollata corsa dei candidati presidenziali democratici (dem) alla sua esperienza.

"La vedo come la mia corsa" nel 2016, ha detto in una intervista a Politico, affermando di non vedere gli altri rivali dem come una seria minaccia.

"Sembra che molti di loro non stiano cogliendo l'opinione pubblica", ha osservato, includendo Bernie Sanders, che a suo avviso "pare andare nella direzione sbagliata".

Il tycoon ha poi stroncato il sindaco di South Bend, Pete Buttigieg, outsider per ora in ascesa: "Alfred E. Neuman non può diventare il presidente degli Stati Uniti", ha detto, comparandolo all'iconico personaggio giovanile della famosa rivista umoristica americana Mad Magazine.

Parlando di Biden, il tycoon lo ha preso in giro perché recentemente ha citato erroneamente Margaret Thatcher invece della premier britannica Theresa May.

Alla domanda se considera di ordinare al ministro della giustizia William Barr di indagare su Biden per un potenziale conflitto di interessi in una vicenda ucraina, Trump ha risposto che non ne ha parlato ma ha lasciato aperta la possibilità. "Certamente sarebbe una cosa appropriata", ha detto.

