Twitter ha sospeso 70 account pro-Michael Bloomberg perché violavano le politiche della piattaforma.

Le nuove regole approvate dalla società che cinguetta stabiliscono che gli utenti non possono "artificialmente gonfiare o bloccare conservazioni tramite l'uso di più account". Allo stesso tempo prevedono che non si possano pagare "altri per amplificare in modo artificiale" un messaggio.

Gli account sospesi rientrano nella strategia online messa a punto da Bloomberg che, secondo indiscrezioni, ha assunto più di 500 organizzatori digitali pagandoli 2500 dollari al mese per 20-30 ore di lavoro alla settimana per diffondere il suo messaggio.

