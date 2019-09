KEYSTONE/EPA THE GUARDIAN/GLENN GREENWALD / LAURA POITRAS

Gli Usa hanno intentato una causa civile contro l'ex analista di Cia e Nsa Edward Snowden per aver pubblicato un libro, 'Permanent record', senza sottometterlo prima alle agenzie di intelligence per cui aveva lavorato, violando gli accordi di riservatezza firmati.

Lo scrivono i media Usa. Snowden, che vive in Russia, è accusato anche di aver tenuto interventi pubblici su questioni legate all'intelligence senza alcuna autorizzazione. La mossa della procura della Virginia non mira a bloccare la pubblicazione del libro ma a recuperare tutti i guadagni dell'ex analista.

A questo scopo è stato denunciato anche l'editore, in modo che nessun fondo sia trasferito a Snowden o su sua indicazione. La causa è distinta dalle accuse penali contestate per aver violato l'espionage act, per le sue rivelazioni nel Datagate, che hanno svelato decine di migliaia di cable diplomatici Usa.

