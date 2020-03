Il dipartimento di Stato Usa offre sino a 15 milioni di dollari per informazioni utili all'arresto del presidente venezuelano Nicolas Maduro, accusato di narcotraffico.

Dieci milioni sono offerti per altri dirigenti.

"Gli Stati Uniti e la Colombia stanno cospirando e hanno dato l'ordine di riempire il Venezuela di violenza. Come capo dello Stato sono obbligato a difendere la pace e la stabilità di tutta la Patria, in qualunque circostanza che ci si presenti. Non ci riusciranno!", ha reagito Maduro.

Neuer Inhalt Horizontal Line