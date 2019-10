Gli Stati Uniti stanno valutando modalità per creare un rivale europeo di Huawei. Una delle strade allo studio è concedere fondi a società come Nokia ed Ericsson per consentire loro di eguagliare i generosi termini di finanziamento che Huawei offre ai suoi clienti.

Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti, secondo le quali Huawei vende il 28% delle apparecchiature per telecomunicazioni a livello globale e Ericsson e Nokia sono i due rivali che più vicini in termini di vendite.

"Abbiamo ceduto la nostra superiorità nelle apparecchiature per telecomunicazioni decenni fa e stiamo realizzando ora che questa forse non è stata la scelta migliore per motivi di sicurezza nazionale", afferma un funzionario dell'amministrazione Trump, sottolineando che se non si interviene ora con alternative plausibili "Huawei potrebbe a breve essere l'unica opzione per le reti 5G".

