L'estate scorsa, in Svizzera ben 250 persone a settimana sono state colpite da diarrea durante la stagione delle grigliate.

Perciò l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) oggi avverte di prestare attenzione alle regole basilari dell'igiene in cucina.

Si tratta in sostanza di lavare, cuocere, conservare e separare correttamente i prodotti e gli utensili utilizzati, sottolinea un comunicato odierno dell'USAV. In tal modo si possono evitare non solo infezioni alimentari, ma anche la trasmissione di germi patogeni resistenti agli antibiotici.

Tutti gli anni, ricorda l'ufficio federale, quando inizia la stagione delle grigliate cresce anche il numero delle malattie infettive legate agli alimenti (prima fra tutte la campilobatteriosi), causate principalmente da una carenza di igiene nella preparazione della carne. La maggior parte dei casi di questa malattia diarroica l'anno scorso è stata riscontrata nei giovani di sesso maschile tra i 18 e i 30 anni.

