Questo contenuto è stato pubblicato il 13 giugno 2018 12.20 13 giugno 2018 - 12:20

L'Unione Sindacale Svizzera (USS) ha lanciato oggi la sua campagna contro la discriminazione salariale nei confronti delle donne. Per sensibilizzare sul tema è stata inoltre creata una birra speciale.

La bevanda, prodotta dalla brasserie "La Nébuleuse" di Renens (VD), è servita da oggi in alcuni bar e ristoranti nelle città di Aarau, Basilea, Berna, Ginevra, Losanna, Lucerna e Zurigo, hanno indicato oggi in una conferenza stampa i promotori della campagna. La birra sarà proposta anche nel corso di numerosi appuntamenti previsti domani in tutta la Svizzera, tra cui anche alla Casa del Popolo di Bellinzona.

Gli slogan in tedesco "Ist auch dein Bier" (è anche la tua birra, inteso come "è anche affar tuo") e francese "Mettons la pression" (mettiamo pressione, giocando sulla parola "pression" che significa pure "alla spina"), si riferiscono alla necessità di dibattere e fare pressione sulla parità salariale. I promotori saranno presenti anche in diverse piazze in occasione della partita inaugurale della Coppa del mondo di calcio.

La birra accompagna numerose iniziative lanciate nel corso dell'anno a favore dell'eguaglianza e contro la discriminazione. In collaborazione con diverse organizzazioni femministe, l'USS sarà presente al 22 settembre a Berna in occasione della manifestazione #enough2018.

Nonostante il principio di uguaglianza sia stato introdotto nella Costituzione nel 1981, la differenza di salario tra uomo e donna in Svizzera è ancora del 17% - secondo i dati Eurostat - e addirittura superiore alla media dell'Ue.

Circa due quinti di questa differenza salariale non sono dettati da fattori oggettivi quali formazione, gerarchia e posizione professionale. Contrariamente a quanto indicano i datori di lavoro - sostengono i promotori della campagna - si tratta di discriminazione salariale.

