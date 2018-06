Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 4 giugno 2018 10.29 04 giugno 2018 - 10:29

Aumento del numero di posti di lavoro per l'economia svizzera nel primo trimestre del 2018.

L'occupazione complessiva è cresciuta dell'1,6% rispetto ai primi tre mesi dello scorso anno e dello 0,6% rispetto al quarto trimestre del 2017. Nel settore industriale si tratta dell'aumento più marcato negli ultimi dieci anni.

In Ticino, su base annua, la progressione è stata dello 0,3%, mentre rispetto al trimestre precedente vi è stato un calo dello 0,1%. È quanto emerge dai dati pubblicati oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST) nel suo periodico barometro dell'impiego.

In Svizzera si contano 4,961 milioni di addetti nei settori secondario e terziario (+77'000 posti), mentre in Ticino sono 232'000 (2'000 posti). Per quanto riguarda il settore secondario, l'impiego a livello nazionale è aumentato dell'1,3% (+14'000 posti di lavoro), che rappresenta la progressione più marcata dal 2008. Nel settore dei servizi si registra un incremento dell'1,7% (+64'000 posti).

Espresso in equivalenti a tempo pieno, il volume di addetti si attesta a 3,876 milioni di posti (+1,5% rispetto ai primi tre mesi del 2017), in aumento per entrambi i settori. Tuttavia, in Ticino per il settore industriale si registra un calo dello 0,5%.

