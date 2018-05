Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 maggio 2018 12.15 24 maggio 2018 - 12:15

I lavoratori svizzeri sono tra quelli che lavorano più a lungo in Europa, preceduti solo dagli islandesi. Tuttavia, è in aumento il numero di settimane di vacanza e si registra una diminuzione della durata settimanale effettiva del lavoro dipendente a tempo pieno.

Dal 2012 al 2017, la durata settimanale effettiva di lavoro dei dipendenti a tempo pieno è diminuita di 15 minuti, indica in una nota odierna l'Ufficio federale di statistica (UST), precisando che nel conteggio sono esclusi i dipendenti proprietari della loro stessa azienda. Il numero di settimane di vacanza è invece progredito da 5,05 a 5,14 settimane all'anno.

In Svizzera, le ore settimanali effettive dei dipendenti a tempo pieno ammonta a 42 ore e 36 minuti. A livello internazionale, nel 2017 solo gli islandesi lavorano più a lungo (42 ore e 54 minuti), ovvero 18 minuti in più degli elvetici. A seguire Gran Bretagna (40 ore e 42 minuti) e Romania (40 ore e 36 minuti). Secondo i dati forniti da Eurostat, la media nell'UE28 si attesta a 39 ore e 24 minuti. In fondo alla classifica si piazzano Francia e Finlandia, al di sotto delle 38 ore settimanali.

Nel 2017 il maggior numero di ore di lavoro effettive settimanali si registra nel settore dell'agricoltura e della selvicoltura, ovvero 45 ore e 35 minuti per posto a tempo pieno. A seguire è il ramo "servizi di alloggio e ristorazione" (42 ore e 30 minuti) e le "attività finanziarie e assicurative (41 ore e 44 minuti).

