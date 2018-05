Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 maggio 2018 15.31 17 maggio 2018 - 15:31

L'Ufficio federale delle strade (USTRA) ha attribuito 3'042 appalti lo scorso anno, per un totale di 1,4 miliardi. Il principale lavoro, per 98,4 milioni di franchi, è stato affidato al Consorzio Lotto 301 per un progetto di manutenzione della A2 fra Airolo e Quinto.

Solo 18,8 milioni, pari a circa l'1% del totale, sono andati a imprese estere nonostante la partecipazione alle gare sia aperta anche a loro. Sono stati stipulati contratti con più di 1500 diverse aziende, che spaziano dall'impresa di costruzione attiva a livello internazionale fino alla ditta individuale in campo informatico, precisa il comunicato.

L'analisi geografica mostra una distribuzione capillare delle commesse su tutto il territorio nazionale. A livello di importo, la quota maggiore è stata assorbita dai cantoni Zurigo, Berna, Ticino e Friburgo.

