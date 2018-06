Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

19 giugno 2018

È in leggero calo il numero di neopatentati in Svizzera.

Nel 2017 circa 84'000 persone hanno ottenuto una patente svizzera per automobili, che porta il numero di persone in possesso di licenza di condurre della categoria B a 5,8 milioni.

I neopatentati che hanno superato l'esame pratico sono tuttavia in calo del 2% rispetto al 2016. La diminuzione più marcata si è registrata nella fascia d'età tra 18 e 24 anni.

Lo indicano i dati del Registro delle autorizzazioni a condurre (FABER) dell'Ufficio federale delle strade (USTRA). In una nota odierna, quest'ultima precisa che il 46% dei titolari di una patente d'auto sono donne. Nel complesso, il 76% della popolazione residente femminile maggiorenne possiede una licenza di categoria B. Per gli uomini la quota si eleva invece al 92%.

Il 97% della popolazione residente tra i 45 e i 64 anni possiede la licenza B, ovvero 2,3 milioni di persone. A seguire, con una quota dell'87%, vi sono le due milioni di patenti d'auto ottenute dalle persone tra i 25 e i 44 anni, sottolinea il comunicato, aggiungendo che nella fascia oltre i 65 anni la quota scende al 71% - 1,1 milioni di persone - e addirittura al 58%, ovvero 400'000 giovani, tra i 18 e i 24 anni.

Per quanto riguarda invece la licenza per motoleggere o motoveicoli, i titolari sono in leggero aumento, anche grazie ai neo-patentati tra i 25 e i 44 anni di età, rileva l'USTRA.

