Questo contenuto è stato pubblicato il 11 giugno 2018 16.11 11 giugno 2018 - 16:11

Nel 2017 sono state registrate in totale 25'853 ore di coda, con un incremento del 7,4% rispetto all'anno precedente (foto rappresentativa d'archivio)

L'aumento delle colonne in diversi tratti della rete nazionale sposta il traffico sulle strade cantonali e urbane. È quanto emerge dai dati presentati dall'Ufficio federale delle strade (USTRA) nel suo annuale rapporto sulla viabilità in Svizzera.

Alcune misure sono state attuate o valutate per migliorare la circolazione sulle strade elvetiche.

Tra queste, anche un progetto pilota iniziato in Ticino nel mese di maggio per gestire il traffico nella regione di confine grazie a una maggiore presenza di pattuglie della polizia sulle strade nazionali. Oltre a ciò, l'USTRA ha messo in atto un piano di interventi mirati nel quadro del Programma di sviluppo strategico (PROSTRA).

Nel 2017, indica l'USTRA in una nota odierna, il totale rilevato dei chilometri percorsi sulle strade nazionali è progredito del 2%, contro il 2,4% dell'anno precedente. La rete nazionale, che rappresenta "non oltre il 2,5% circa" dell'intera infrastruttura viaria svizzera, sostiene oltre il 40% del trasporto su gomma e addirittura il 70% se si prende in considerazione solo il settore merci.

Entro il 2030 la Confederazione intende investire oltre 13 miliardi di franchi - e oltre 28 miliardi fino al 2040 - per promuovere il decongestionamento del traffico e il miglioramento delle condizioni di viabilità. A questo si aggiungono anche le iniziative dei Cantoni e un migliore sfruttamento dell'infrastruttura esistente.

