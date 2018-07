Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

L'Ufficio federale delle strade (USTRA) stila un bilancio intermedio positivo della nuova regolazione dinamica della velocità sull'autostrada A6 tra Muri bei Bern e Thun Nord, nel canton Berna.

Un'indagine ha dimostrato che il numero di ingorghi stradali è diminuito dopo la messa in servizio dei nuovi segnali.

In particolare, nel tratto di strada spesso congestionato dal traffico tra Rubigen e Muri, il numero di code è diminuito "in modo massiccio", indica in una nota odierna l'USTRA. Invece di colonne, spesso il traffico è stato definito "solo" fortemente rallentato.

L'indagine è stata condotta da aprile a giugno di quest'anno e ha rilevato anche una riduzione del tempo di percorrenza per gli automobilisti pari a 26 secondi per la tratta da Muri a Thun Nord (circa 20 km). Il percorso in direzione inversa - dunque verso Berna - ha registrato un risparmio di tempo inferiore.

Lo scorso dicembre sono stati installati 31 segnali in questo tratto dell'A6, che regolano la velocità massima in base al traffico presente sulla carreggiata. Secondo l'USTRA, l'efficienza di un'autostrada aumenta quando il limite di velocità viene abbassato a 100, oppure 80 chilometri orari in presenza di traffico.

Ciò diminuisce i processi di frenata e accelerazione, inoltre si riduce il fenomeno delle corsie di sorpasso sovraffollate, a discapito delle altre corsie. La polizia può inoltre regolare i segnali a distanza in caso di incidente, diminuendo la velocità oppure avvisando i conducenti del pericolo. Il sistema utilizzato dall'USTRA su questo tratto di strada è già applicato anche su altre autostrade in Svizzera.

