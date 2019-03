Rivisto al ribasso il bilancio dei feriti in seguito alla sparatoria di questa mattina a Utrecht

La polizia di Utrecht, nei Paesi Bassi, ha abbassato da 9 a 5 il numero dei feriti della sparatoria contro un tram nella città olandese. Resta invariato invece il bilancio di tre morti.

La forze dell'ordine e il sindaco di Utrecht hanno revocato l'ordine di rimanere in casa rivolto ai cittadini dopo la sparatoria di questa mattina. In un video pubblicato su twitter, il sindaco ha detto che l'ordine era dovuto a timori, ora fugati, che vi fossero più sparatorie in diversi luoghi della città.

