Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 2 marzo 2018 14.31 02 marzo 2018 - 14:31

Niente esperimenti per la settimana bianca del principe Carlo d'Inghilterra. Per la 40esima volta l'erede al trono britannico ha deciso di passere le vacanze invernali sulle nevi grigionesi, nell'amata Klosters.

Per celebrare l'occasione, le autorità locali hanno provveduto a scrivere su due gondole dell'impianto di risalita "HRH The Prince of Wales - Celebrating 40 years skiing in Klosters". Domenica sera il comune intende inoltre festeggiare il celebre ospite con un ricevimento alla pista di curling, al quale sarà presente anche l'ex consigliere federale Adolf Ogi, si legge in una nota odierna.

Neuer Inhalt Horizontal Line