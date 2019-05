È stato recuperato nella notte il corpo senza vita di una donna di 46 anni, romena, caduta per un centinaio di metri lungo un canalone ripido a Castiglione d'Intelvi, in provincia di Como.

Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino con una quindicina di soccorritori e due infermieri, oltre ai vigili del fuoco e carabinieri. La vittima era uscita con un'amica per una passeggiata e stava rientrando. La coppia si trovava a circa 600 metri di quota, in una zona dove il terreno, dopo un primo tratto con prati e castagni, presenta gole ripide. Le due donne hanno perso il sentiero e si sono ritrovate in una posizione rischiosa. Il terreno umido ha purtroppo favorito la caduta di una di loro, che ha perso la vita a causa dei traumi riportati.

L'amica è riuscita a chiedere aiuto. Soccorsa un'altra donna, conoscente della persona deceduta, che stava raggiungendo il posto ma poi si è sentita male.

