Questo contenuto è stato pubblicato il 2 marzo 2018 19.28 02 marzo 2018 - 19:28

Due escursionisti svizzeri sono stati travolti ieri pomeriggio da una valanga nella regione di La Fouly, in Vallese. Uno è morto, mentre l'altro è tuttora disperso, indica oggi la polizia vallesana.

I due si trovavano a circa 2200 metri di altitudine e stavano scendendo quando si è staccata la slavina, lunga 800 metri e larga 100. A dare l'allerta, verso le 18.00, sono state due donne, che li avevano accompagnati nella prima parte dell'escursione, prima di lasciarli proseguire soli.

Il corpo della vittima è stato trovato sotto 2,5 metri di neve. Non è ancora stato formalmente identificato. Sono in corso vaste operazioni di ricerca per trovare l'uomo che lo accompagnava. I due non erano equipaggiati con il sistema di localizzazione DVA (o ARTVA).

