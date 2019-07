Valora, gruppo basilese attivo nel commercio al dettaglio - in particolare nelle edicole - e nella ristorazione, ha realizzato nel primo semestre un utile netto in crescita del 21,4% a 27,4 milioni di franchi. Quello operativo Ebit è salito dell'8,6% a 42,8 milioni.

Il fatturato netto è per contro rimasto sostanzialmente invariato: -0,1% a 1,005 miliardi. In una nota, l'azienda precisa che i risultati di quest'anno sono stati calcolati secondo la nuova norma contabile IFRS 16 e che per misurare l'evoluzione dallo scorso anno anche quelli di gennaio-giugno 2018 sono stati rielaborati.

"Valora è sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo di circa 90 milioni di franchi di Ebit annunciato a giugno 2019, così come gli altri obiettivi di redditività fissati per l'anno in corso", ha affermato nella nota il direttore generale del gruppo Michael Mueller.

