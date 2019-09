Scoperta dalla polizia a Somma Lombardo, nel varesotto, una casa di appuntamenti a luci rosse. Coinvolti nella vicenda un 63enne milanese e alcuni cittadini cinesi.

A dare l'avvio alle indagini è stata una lettera anonima, giunta al commissariato di Gallarate (Varese) poco più di un anno fa. Nella missiva veniva segnalato un appartamento a Somma Lombardo in cui due donne cinesi si prostituivano, ricevendo almeno una decina di clienti italiani al giorno.

In seguito a un appostamento nei pressi dell'abitazione, sono stati fermati diversi italiani, clienti della casa a luci rosse, che hanno confermato quanto riferito dal mittente anonimo in merito alle modalità di contatto delle ragazze. Nelle vicinanze è stato fermato anche un cittadino cinese, risultato in possesso di materiale pubblicitario dell'attività di prostituzione e subito apparso coinvolto nel giro.

Alle due donne, poi accompagnate negli uffici del commissariato, è stato contestato l'ingresso e il soggiorno illegale in Italia e notificato un decreto di espulsione dal territorio nazionale. Più gravi i provvedimenti per l'italiano che ha affittato l'appartamento, per i tre cittadini cinesi intestatari delle utenze telefoniche che servivano a fissare gli appuntamenti e per il loro connazionale fermato nelle vicinanze della casa, tutti deferiti all'autorità giudiziaria per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Che cosa ne pensa di Swissinfo? Sondaggio Le vostre opinioni contano Tra tre settimane si terranno le elezioni nazionali. Ci piacerebbe sapere quali sono a suo avviso le sfide politiche più importanti e per quale partito voterebbe allo stato attuale. Rispondere al sondaggio richiederà solo 10 minuti circa.