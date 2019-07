La Guardia Svizzera Pontificia sarà ospite d'onore della "Fête des Vignerons" durante la giornata dedicata agli Svizzeri all'estero, il Primo agosto, giorno della festa nazionale.

Il comandante, colonnello Christoph Graf, e due guardie attive in divisa saranno sul posto.

La "Fête des Vignerons" si terrà fino all'11 agosto a Vevey (VD). Due stand, uno accanto all'altro, metteranno in evidenza l'esercito più antico del mondo.

Da un lato, uno stand di informazione e promozione della Guardia, dove saranno presenti per tutta la giornata due Guardie Svizzere che servono attualmente nel Vaticano e che vengono in Svizzera appositamente per questo evento. Saranno a disposizione per rispondere alle domande dei curiosi, dei futuri candidati e dei media interessati.

Dall'altro lato, la Fondazione per il Restauro della Caserma della Guardia Svizzera Pontificia in Vaticano con il suo progetto di ricostruzione, e la Fondazione per la Guardia Svizzera Pontificia in Vaticano che sostiene materialmente e finanziariamente la Guardia, le guardie e le loro famiglie, presenteranno il loro lavoro.

Anche le ex-guardie saranno presenti, in gran numero. Circa 50 sfileranno durante la giornata in tre cortei e si esibiranno durante due concerti. Con i colori tipici delle divise e con i suoi brani, la banda delle ex-guardie svizzere intratterrà gli ospiti presenti.

